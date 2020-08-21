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В Рыбинске грузовик без водителя снёс забор и вылетел на тротуар

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Ярославской области

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Самосвал без труда снёс забор перед тротуаром

Самосвал без труда снёс забор перед тротуаром

В Рыбинске грузовик без водителя вылетел на тротуар

Сегодня рано утром в Рыбинске многотонный грузовик снёс дорожное ограждение и выкатился на тротуар. Видео с ДТП опубликовали в группе «Аварии Рыбинск». На кадрах видно, что перекресток проезжают два самосвала, и один из них резко съезжает с дороги, при этом водителя в грузовике нет.

Благо, что в момент разрыва жесткой сцепки никто не пострадал

— Всё произошло около половины восьмого утра на пересечении улиц Горького и Захарова, — рассказали в ГИБДД по Ярославской области. — Водитель МАЗа буксировал на жесткой сцепке аналогичный автомобиль. В момент поворота произошёл разрыв сцепки, после чего буксируемый МАЗ съехал на тротуар и снёс забор. Пострадавших нет.

В комментариях под видео с ДТП люди отметили, что еще хорошо, что никто не пострадал. Ведь если бы разрыв произошёл в другом месте, могли бы быть и жертвы.

— Ну благо так все обошлось, а не когда с моста спускались, — говорит Миша Абрамов.

Напомним, что совсем недавно в Ярославле произошло еще одно ДТП с многотонным самосвалом. Тогда грузовик заехал на один из ярусов гаражного кооператива и провалился под асфальт, проломив тем самым крышу одного из гаражных помещений.

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ДТПгрузовиксамосвал
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