В Рыбинске грузовик без водителя снёс забор и вылетел на тротуар

В комментариях под видео с ДТП люди отметили, что еще хорошо, что никто не пострадал. Ведь если бы разрыв произошёл в другом месте, могли бы быть и жертвы.

— Ну благо так все обошлось, а не когда с моста спускались, — говорит Миша Абрамов.



Напомним, что совсем недавно в Ярославле произошло еще одно ДТП с многотонным самосвалом. Тогда грузовик заехал на один из ярусов гаражного кооператива и провалился под асфальт, проломив тем самым крышу одного из гаражных помещений.

