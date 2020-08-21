«Он катался по газону и кричал»: молодого ярославца, устроившего смертельное ДТП, арестовали

Ярославца, устроившего смертельное ДТП, отправили под стражу
Ярославца, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП на улице Свободы в Ярославле, отправили под стражу. 23-летнего водителя будут судить по двум уголовным статьям, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
«Подслушано в Ярославле» / vk.com, читатель 76.RU
— По ходатайству следствия судом водителю автомобиля «Саманд» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по двум уголовным статьям, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, страшное ДТП случилось ночью 1 августа. Две девушки не могли вызвать такси, к ним на машине подъехали два парня. Молодые люди предложили подвезти девушек, но водитель не рассчитал свои силы.
Водитель потерял управление, автомобиль намотало на столб. Сам водитель от удара вылетел из машины через лобовое стекло и почти не пострадал. Пассажирам повезло куда меньше. Их из машины доставали спасатели, людей вытаскивали из покореженного металла.
О том, что происходило на месте происшествия через несколько минут после аварии, порталу 76.RU рассказала жительница дома, рядом с которым произошло ДТП.
— Я спокойно лежала в кровати, как вдруг с улицы донеслись крики: «Нет! Не надо!» Выглянула в окно и увидела, что легковушка въехала в столб. Когда вышла на улицу, стало понятно, что в металле зажало ноги девушке. Она их не чувствовала и кричала, когда ее доставали. У второй пассажирки был шок. Водитель был похож на пьяного, он катался по газону и кричал. Было видно, что он под чем-то. Невозможно было смотреть на то, как вытаскивают девушку. Впервые столкнулась с чувством оцепенения, когда хочешь отвернуться и уйти, но не можешь, — рассказала девушка.
Позже мы нашли родственников пострадавших девушек. Они рассказали о том, куда направлялись девушки.
К сожалению, одна из девушек скончалась в больнице. Погибшей было всего 18 лет. Вторая пострадавшая находилась в реанимации, её удалось спасти. Благодаря врачам выжил и третий пассажир злополучного авто — 24-летний молодой человек.