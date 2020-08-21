«Он катался по газону и кричал»: молодого ярославца, устроившего смертельное ДТП, арестовали

О том, что происходило на месте происшествия через несколько минут после аварии, порталу 76.RU рассказала жительница дома, рядом с которым произошло ДТП.



— Я спокойно лежала в кровати, как вдруг с улицы донеслись крики: «Нет! Не надо!» Выглянула в окно и увидела, что легковушка въехала в столб. Когда вышла на улицу, стало понятно, что в металле зажало ноги девушке. Она их не чувствовала и кричала, когда ее доставали. У второй пассажирки был шок. Водитель был похож на пьяного, он катался по газону и кричал. Было видно, что он под чем-то. Невозможно было смотреть на то, как вытаскивают девушку. Впервые столкнулась с чувством оцепенения, когда хочешь отвернуться и уйти, но не можешь, — рассказала девушка.

Позже мы нашли родственников пострадавших девушек. Они рассказали о том, куда направлялись девушки.

К сожалению, одна из девушек скончалась в больнице. Погибшей было всего 18 лет. Вторая пострадавшая находилась в реанимации, её удалось спасти. Благодаря врачам выжил и третий пассажир злополучного авто — 24-летний молодой человек.