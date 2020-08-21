На глазах у детей: в Переславском районе женщина вышвырнула с балкона таксу, чтобы отомстить мужу

В Переславском районе женщина вышвырнула с балкона таксу
Полиция завершила расследование уголовного дела о гибели таксы в Переславском районе. Обычная ссора мужа и жены переросла в убийство ни в чем не повинной собаки.
— Пьяная 33-летняя женщина, желая отомстить мужу, в порыве гнева выбросила с балкона пятого этажа таксу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Так как дом находится вблизи детской площадки, на ужасную картину обратили внимание дети и их родители. Смерть собаки произошла на их глазах.
Именно местные жители и вызвали полицию.
Изначально женщину обвиняли в жестоком обращении с животными в присутствии детей, однако позже она раскаялась и дело пересмотрели. Так как ранее женщина не была судимой, она отделалась штрафом.
Напомним, что в начале лета жители Фрунзенского района обнаружили под окнами двух мертвых щенков. Местные жители уверены, что страшное убийство совершил кто-то из людей, живущих в доме, расположенном рядом.