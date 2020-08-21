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На глазах у детей: в Переславском районе женщина вышвырнула с балкона таксу, чтобы отомстить мужу

Собака погибла, упав с пятого этажа

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После падения бедное животное спасти не удалось

После падения бедное животное спасти не удалось

В Переславском районе женщина вышвырнула с балкона таксу

Полиция завершила расследование уголовного дела о гибели таксы в Переславском районе. Обычная ссора мужа и жены переросла в убийство ни в чем не повинной собаки.

— Пьяная 33-летняя женщина, желая отомстить мужу, в порыве гнева выбросила с балкона пятого этажа таксу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Так как дом находится вблизи детской площадки, на ужасную картину обратили внимание дети и их родители. Смерть собаки произошла на их глазах.

Именно местные жители и вызвали полицию.

Изначально женщину обвиняли в жестоком обращении с животными в присутствии детей, однако позже она раскаялась и дело пересмотрели. Так как ранее женщина не была судимой, она отделалась штрафом.

Напомним, что в начале лета жители Фрунзенского района обнаружили под окнами двух мертвых щенков. Местные жители уверены, что страшное убийство совершил кто-то из людей, живущих в доме, расположенном рядом.

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Убийствособакатакса
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