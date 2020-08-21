На глазах у детей: в Переславском районе женщина вышвырнула с балкона таксу, чтобы отомстить мужу

Полиция завершила расследование уголовного дела о гибели таксы в Переславском районе. Обычная ссора мужа и жены переросла в убийство ни в чем не повинной собаки.



— Пьяная 33-летняя женщина, желая отомстить мужу, в порыве гнева выбросила с балкона пятого этажа таксу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Так как дом находится вблизи детской площадки, на ужасную картину обратили внимание дети и их родители. Смерть собаки произошла на их глазах.



Именно местные жители и вызвали полицию.

