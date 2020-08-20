В аварии в центре Ярославля пострадали два человека: фото, видео

В аварии в центре Ярославля пострадали два человека
Серьезное ДТП произошло в центре Ярослпавля 20 августа. На пересечении улиц Свердлова и Тургенева, по предварительной информации, столкнулись иномарки «Шевроле-Круз» и БМВ. По словам очевидцев, пострадали два человека.
«Подслушано в Ярославле» / Vk.com
— Одна из машин сбила пешехода — 59-летнюю женщину. Вроде бы у нее рёбра сломаны. На скорой её увезли в больницу. Ссадины и у водителя «Шевроле», — рассказал читатель 76.RU.
Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, также 20 августа в Ярославской области в ДТП попал автобус с пассажирами.