В аварии в центре Ярославля пострадали два человека: фото, видео

— Одна из машин сбила пешехода — 59-летнюю женщину. Вроде бы у нее рёбра сломаны. На скорой её увезли в больницу. Ссадины и у водителя «Шевроле», — рассказал читатель 76.RU.



Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии, выясняются все обстоятельства произошедшего.

