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В аварии в центре Ярославля пострадали два человека: фото, видео

ДТП произошло на пересечении улиц Свердлова и Тургенева

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ДТП произошло в центре Ярославля

ДТП произошло в центре Ярославля

В аварии в центре Ярославля пострадали два человека

Серьезное ДТП произошло в центре Ярослпавля 20 августа. На пересечении улиц Свердлова и Тургенева, по предварительной информации, столкнулись иномарки «Шевроле-Круз» и БМВ. По словам очевидцев, пострадали два человека.

«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

— Одна из машин сбила пешехода — 59-летнюю женщину. Вроде бы у нее рёбра сломаны. На скорой её увезли в больницу. Ссадины и у водителя «Шевроле», — рассказал читатель 76.RU.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также 20 августа в Ярославской области в ДТП попал автобус с пассажирами.

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