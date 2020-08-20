«В центр Ярославля не уехать»: на дорогах в Брагино хаос. Смотрим, что случилось

В Дзержинском районе Ярославля фура снесла столб с проводами
В Дзержинском районе Ярославля днем 20 августа автомобиль врезался в столб с проводами. Авария произошла на перекресте Дзержинского и Ленинградского проспектов. Из-за этого в районе встали троллейбусы. В обе стороны от места ДТП образовались пробки.
— В 15:36 на перекрестке произошел обрыв контактного провода. Троллейбусные маршруты № 7 и 8 работают из центра до ТЦ «РИО». Из-за лежащих на проезжей части проводов стоит движение автобусных маршрутов № 9, 9т, 4т, 10,11,78, — прокомментировали ситуацию в Яргортрансе.
Мы пообщались с очевидцами происшествия.
— Из Брагино в центр тоже сложно уехать. Все автобусы столпились в районе «Очков». В автобусе стоим уже полчаса. А на остановках нас люди не могут дождаться, — рассказали 76.RU очевидцы.
Кроме того, на перекрёстке Ленинградского и Дзержинского проспектов перестали работать ещё и светофоры.
Мы рассказываем о ситуации в режиме онлайн.