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«В центр Ярославля не уехать»: на дорогах в Брагино хаос. Смотрим, что случилось

Из-за фуры, снесшей столб с проводами, возникли перебои с транспортом

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Автомобилисты стоят в пробках

Автомобилисты стоят в пробках

В Дзержинском районе Ярославля фура снесла столб с проводами

В Дзержинском районе Ярославля днем 20 августа автомобиль врезался в столб с проводами. Авария произошла на перекресте Дзержинского и Ленинградского проспектов. Из-за этого в районе встали троллейбусы. В обе стороны от места ДТП образовались пробки.

— В 15:36 на перекрестке произошел обрыв контактного провода. Троллейбусные маршруты № 7 и 8 работают из центра до ТЦ «РИО». Из-за лежащих на проезжей части проводов стоит движение автобусных маршрутов № 9, 9т, 4т, 10,11,78, — прокомментировали ситуацию в Яргортрансе.

Мы пообщались с очевидцами происшествия.

— Из Брагино в центр тоже сложно уехать. Все автобусы столпились в районе «Очков». В автобусе стоим уже полчаса. А на остановках нас люди не могут дождаться, — рассказали 76.RU очевидцы.

Кроме того, на перекрёстке Ленинградского и Дзержинского проспектов перестали работать ещё и светофоры.

Мы рассказываем о ситуации в режиме онлайн.

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ДТПЯрославль
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