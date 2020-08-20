«В центр Ярославля не уехать»: на дорогах в Брагино хаос. Смотрим, что случилось

Мы пообщались с очевидцами происшествия.

— Из Брагино в центр тоже сложно уехать. Все автобусы столпились в районе «Очков». В автобусе стоим уже полчаса. А на остановках нас люди не могут дождаться, — рассказали 76.RU очевидцы.



Кроме того, на перекрёстке Ленинградского и Дзержинского проспектов перестали работать ещё и светофоры.



Мы рассказываем о ситуации в режиме онлайн.