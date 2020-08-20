В Брагино автомобиль снёс столб с проводами: район встаёт в большую пробку. Онлайн

Ой-ой.
— В 15.45 на пересечении Дзержинского и Ленинградского проспектов грузовой автомобиль, который тащил трал, зацепил линию электропередачи. В результате происшествия пострадавших нет, — уточнили 76.RU в ГИБДД.
Так по Яндекс.Картам пробки выглядят сейчас.
- На перекрёстке Ленинградского и Дзержинского проспектов ещё и светофоры вырубились. Движение, как в Индии - кто громче и усерднее давит на клаксон, тот и проехал. У автобусов шансов мало, в основном, пролезают пронырливые водители иномарок, - рассказывают читатели 76.RU.
Первые автобусы вырвались из пробки, едут в сторону центра. Но большинство по-прежнему стоит.
Устраняют последствия ДТП.
Транспорт скопился в одной точке.
Из центра в Брагино не уехать на троллейбусе. У «Рио» закольцевали 7 и 8.
- Из Брагино в центр тоже сложно уехать. Всё автобусы столпились в районе «Очков». В автобусе стоим уже полчаса. А на остановках нас люди не могут дождаться, - рассказывают пассажиры.
Комментарий Яргортранса:
- 15.36 Ленинградский проспект - пр.Дзержинского (в центр) - обрыв контактного провода. Троллейбусы №7, №8 работают из центра до ТЦ "РИО". Из-за лежащих проводаов на проезжей части дороги Ленинградского и Дзержинского проспектов стоит движение автобусов 9, 9т, 4т, 10,11, 78.
В Брагино перебои с транспортом. Все автобусы скопилось в районе "Очков".