В Брагино автомобиль снёс столб с проводами: район встаёт в большую пробку. Онлайн

Из центра в Брагино не уехать на троллейбусе. У «Рио» закольцевали 7 и 8.



- Из Брагино в центр тоже сложно уехать. Всё автобусы столпились в районе «Очков». В автобусе стоим уже полчаса. А на остановках нас люди не могут дождаться, - рассказывают пассажиры.

