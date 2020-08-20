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В Брагино автомобиль снёс столб с проводами: район встаёт в большую пробку. Онлайн

Следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн

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Придется постоять...

Придется постоять...

В Брагино автомобиль снес столб с проводами: район встаёт в пробку

Сегодня в Ярославле автомобиль снес столб с проводами в Брагино. Из-за этого встали троллейбусы. И собирается пробка. Следим за ситуацией в режиме онлайн.

Ольга Прохорова

Ой-ой.

— В 15.45 на пересечении Дзержинского и Ленинградского проспектов грузовой автомобиль, который тащил трал, зацепил линию электропередачи. В результате происшествия пострадавших нет, — уточнили 76.RU в ГИБДД.

Ольга Прохорова

Так по Яндекс.Картам пробки выглядят сейчас.

Ольга Прохорова

- На перекрёстке Ленинградского и Дзержинского проспектов ещё и светофоры вырубились. Движение, как в Индии - кто громче и усерднее давит на клаксон, тот и проехал. У автобусов шансов мало, в основном, пролезают пронырливые водители иномарок, - рассказывают читатели 76.RU.

Ольга Прохорова

Первые автобусы вырвались из пробки, едут в сторону центра. Но большинство по-прежнему стоит.

Ольга Прохорова

Устраняют последствия ДТП.

Ольга Прохорова

Транспорт скопился в одной точке.

Ольга Прохорова

Из центра в Брагино не уехать на троллейбусе. У «Рио» закольцевали 7 и 8.

- Из Брагино в центр тоже сложно уехать. Всё автобусы столпились в районе «Очков». В автобусе стоим уже полчаса. А на остановках нас люди не могут дождаться, - рассказывают пассажиры.

Ольга Прохорова

Комментарий Яргортранса:

- 15.36 Ленинградский проспект - пр.Дзержинского (в центр) - обрыв контактного провода. Троллейбусы №7, №8 работают из центра до ТЦ "РИО". Из-за лежащих проводаов на проезжей части дороги Ленинградского и Дзержинского проспектов стоит движение автобусов 9, 9т, 4т, 10,11, 78.

Ольга Прохорова

В Брагино перебои с транспортом. Все автобусы скопилось в районе "Очков".

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