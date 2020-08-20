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Как в пункте назначения: в Ярославле легковушка врезалась в грузовик

Первые подробности происшествия

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Автомобиль влетел в эвакуатор&nbsp;

Автомобиль влетел в эвакуатор 

В Ярославле легковушка влетела в грузовик

В Ярославле днем 20 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Рено-Дастер» и грузовика «Фиат». Авария случилась на трассе М-8, на выезде из Ярославля.

— ДТП случилось в 13:00. В результате столкновения никто не пострадал, — прокомментировали ситуацию в ГИБДД Ярославской области.

ДТП случилось на выезде из Ярославля&nbsp;

ДТП случилось на выезде из Ярославля 

Как рассказали 76.RU очевидцы происшествия, в аварии все-таки был пострадавший.

— Мужчина отказался от госпитализации.

На месте происшествия работали спасатели МЧС и врачи скорой помощи.

Сегодня ночью в Ярославле произошла другая авария. Вот только ее участникам потребовалась помощь врачей. На перекрёстке с улицей Лескова столкнулись автомобиль «Сузуки», за рулём которого был 26-летний водитель, и «Рено-Логан», которым управлял 30-летний мужчина.

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ДТПЯрославль
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