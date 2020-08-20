Как в пункте назначения: в Ярославле легковушка врезалась в грузовик

В Ярославле днем 20 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Рено-Дастер» и грузовика «Фиат». Авария случилась на трассе М-8, на выезде из Ярославля.

— ДТП случилось в 13:00. В результате столкновения никто не пострадал, — прокомментировали ситуацию в ГИБДД Ярославской области.