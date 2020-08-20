Как в пункте назначения: в Ярославле легковушка врезалась в грузовик

В Ярославле легковушка влетела в грузовик
В Ярославле днем 20 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Рено-Дастер» и грузовика «Фиат». Авария случилась на трассе М-8, на выезде из Ярославля.
— ДТП случилось в 13:00. В результате столкновения никто не пострадал, — прокомментировали ситуацию в ГИБДД Ярославской области.
Как рассказали 76.RU очевидцы происшествия, в аварии все-таки был пострадавший.
— Мужчина отказался от госпитализации.
На месте происшествия работали спасатели МЧС и врачи скорой помощи.
Сегодня ночью в Ярославле произошла другая авария. Вот только ее участникам потребовалась помощь врачей. На перекрёстке с улицей Лескова столкнулись автомобиль «Сузуки», за рулём которого был 26-летний водитель, и «Рено-Логан», которым управлял 30-летний мужчина.