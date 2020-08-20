Пытался проскочить: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека

Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что один из автомобилей пытался проскочить с Лескова на уже мигающий жёлтый, и ему это почти удалось, если бы по Фрунзе на загоревшийся зелёный не проезжала вторая машина.

