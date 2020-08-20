Пытался проскочить: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека

В Ярославле в ДТП пострадали четыре человека
19 августа около 22 часов на проспекте Фрунзе произошло ДТП. На перекрёстке с улицей Лескова столкнулись автомобиль «Сузуки», за рулём которого был 26-летний водитель, и «Рено-Логан», которым управлял 30-летний мужчина.
— В результате ДТП госпитализированы оба водителя и пассажирка «Сузуки», пассажир автомашины «Рено-Логан» нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что один из автомобилей пытался проскочить с Лескова на уже мигающий жёлтый, и ему это почти удалось, если бы по Фрунзе на загоревшийся зелёный не проезжала вторая машина.
Видео: читатель 76.RU
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказали в полиции.