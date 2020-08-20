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Пытался проскочить: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека

Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения

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ДТП произошло около 22 часов

ДТП произошло около 22 часов

В Ярославле в ДТП пострадали четыре человека

19 августа около 22 часов на проспекте Фрунзе произошло ДТП. На перекрёстке с улицей Лескова столкнулись автомобиль «Сузуки», за рулём которого был 26-летний водитель, и «Рено-Логан», которым управлял 30-летний мужчина.

В аварии пострадали четыре человека

В аварии пострадали четыре человека

— В результате ДТП госпитализированы оба водителя и пассажирка «Сузуки», пассажир автомашины «Рено-Логан» нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Троих увезли в больницу

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Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что один из автомобилей пытался проскочить с Лескова на уже мигающий жёлтый, и ему это почти удалось, если бы по Фрунзе на загоревшийся зелёный не проезжала вторая машина.

Видео: читатель 76.RU

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказали в полиции.

Столкнулись&nbsp;«Сузуки» и «Рено-Логан»

Столкнулись «Сузуки» и «Рено-Логан»

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