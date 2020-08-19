«Стояли у закрытых дверей и отговаривали»: в Рыбинске спасли пенсионерку, стоявшую на краю окна

В Рыбинске сотрудники Росгвардии спасли 80-летнюю пенсионерку
В Рыбинске росгвардейцы спасли 80-летнюю бабушку от падения с 3-го этажа жилого дома. Женщина стояла на краю окна и смотрела вниз. Очевидцы происшествия вызвали на место спецслужбы.
— По прибытии на место один из росгвардейцев остался около дома, а второй поднялся к дверям квартиры, которая оказалась заперта. До приезда экстренных служб и родственников пенсионерки сотрудники разговаривали с женщиной, удерживая ее от трагедии, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
После того как квартиру вскрыли, пенсионерку передали родным.
Накануне, 7 августа, в Дзержинском районе Ярославля из окна выпала 80-летняя женщина. Происшествие случилось утром на улице Труфанова. Окно, из которого выпала пенсионерка, находится на четвертом этаже. Женщина погибла.
В Дзержинском районе произошла подобная трагедия. Возле пансионата для пожилых людей нашли тело 80-летней женщины. Несчастная пенсионерка перепутала дверной проём с оконным. Как нам стало известно, родственники отправили бабушку в пансионат на время. Они надеялись, что за ней будет должный уход и внимание.