«Стояли у закрытых дверей и отговаривали»: в Рыбинске спасли пенсионерку, стоявшую на краю окна

В Рыбинске росгвардейцы спасли 80-летнюю бабушку от падения с 3-го этажа жилого дома. Женщина стояла на краю окна и смотрела вниз. Очевидцы происшествия вызвали на место спецслужбы.

— По прибытии на место один из росгвардейцев остался около дома, а второй поднялся к дверям квартиры, которая оказалась заперта. До приезда экстренных служб и родственников пенсионерки сотрудники разговаривали с женщиной, удерживая ее от трагедии, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

После того как квартиру вскрыли, пенсионерку передали родным.

