18 августа вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 73.43
eur 87.34
Тема дняПенсионерка бросилась под фуру. Видео

Все новости

Все новости

В Сирии во время взрыва погиб российский генерал

Вместе с ним пострадали еще двое военнослужащих

325
1Обсудить

Поделиться

Происшествие случилось, когда колонна российских военных возвращалась с гуманитарной акции

Происшествие случилось, когда колонна российских военных возвращалась с гуманитарной акции

Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Уточняется, что детонировало самодельное взрывное устройство. Это произошло, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции.

Взрыв случился в 15 километрах от горда Дейр-эз-Зора. Три военнослужащих получили ранения, один из них — военный советник — погиб.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Ведомство окажет семье погибшего необходимую помощь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МинобороныСириявзрыввоенные
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!