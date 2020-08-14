Тушили в ночи: в Ярославле во дворе дома сгорел «Вольво»

Сегодня ночью во Фрунзенском районе Ярославля сгорел автомобиль. Пожар обнаружил прохожий и вызвал полицию и спасателей. Тушить пылающую иномарку пришлось полчаса. Владельцем машины оказался 61-летний местный житель.



- Около половины четвертого утра поступило сообщение о возгорании автомобиля «Вольво» на улице Нефтяников, - рассказали в МЧС России по Ярославской области. – В результате пожара машина полностью сгорела, но никто не пострадал.



Напомним, что совсем недавно в Заволжском районе Ярославля за одну ночь сгорели два автомобиля в соседних дворах по улице Орджоникидзе. Местные жители уверены, что это были поджоги, а неслучайные возгорания.

