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Тушили в ночи: в Ярославле во дворе дома сгорел «Вольво»

Спасатели рассказали подробности ночного пожара

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В результате пожара старенькая иномарка выгорела полностью&nbsp;

В результате пожара старенькая иномарка выгорела полностью 

Тушили в ночи: в Ярославле во дворе дома сгорел «Вольво»

Сегодня ночью во Фрунзенском районе Ярославля сгорел автомобиль. Пожар обнаружил прохожий и вызвал полицию и спасателей. Тушить пылающую иномарку пришлось полчаса. Владельцем машины оказался 61-летний местный житель.

- Около половины четвертого утра поступило сообщение о возгорании автомобиля «Вольво» на улице Нефтяников, - рассказали в МЧС России по Ярославской области. – В результате пожара машина полностью сгорела, но никто не пострадал.

Напомним, что совсем недавно в Заволжском районе Ярославля за одну ночь сгорели два автомобиля в соседних дворах по улице Орджоникидзе. Местные жители уверены, что это были поджоги, а неслучайные возгорания.

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АвтоПожар
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