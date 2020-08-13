В Ярославской области срочно эвакуируют все суды. Что происходит

В Ярославской области эвакуируют все суды. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

— Сегодня в обеденное время на адреса электронной почты всех городских судов, областного суда, некоторых судов области, в том числе Рыбинского городского суда, Переславского районного суда Ярославской области поступили письма, в которых было указано, что здание суда заминировано. Сотрудники и посетители судов эвакуируются, проводится проверка, — говорят в облсуде.

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