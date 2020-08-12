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В Ярославле во время взрыва автопогрузчика пострадал рабочий

Мужчина хотел проверить неполадки в автомобиле

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Из-за взрыва автомобиля пострадал рабочий&nbsp;

Из-за взрыва автомобиля пострадал рабочий 

В Ярославле нашли виновника ЧП, которое произошло в Дзержинском районе. В июне в районе взорвался автопогрузчик, у которого находился водитель. Всё произошло, когда мужчина пытался проверить причину, по которой подтекает жидкость на аккумуляторе машины.

— Водитель автопогрузчика, находясь на рабочем месте, открыл капот и решил проверить уровень жидкости в аккумуляторе. Для лучшей видимости пострадавший решил воспользоваться зажигалкой, в результате произошел взрыв и частичное разрушение аккумулятора, водитель получил химические ожоги I-II степени, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Пострадавший рабочий лишился зрения после этого случая. Виновником происшествия назвали ответственного за соблюдения норм пожарной безопасности в компании — механика по ремонту транспорта. Уголовное дело возбуждать не стали, ограничившись административным — о нарушении требований охраны труда, по которому работодателю грозит штраф до 80 тысяч рублей.

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ЧПвзрывпогрузчик
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