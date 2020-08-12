«Несли из болота на руках»: в Ярославской области спасли заблудившуюся женщину

В Ярославской области спасли заблудившуюся женщину
В Ярославской области нашли потерявшуюся 59-летнюю женщину. Она пропала 31 июля в Переславском районе. Ушла за грибами с дачи в деревне Городище и заблудилась.
Родные забили тревогу, написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и местные жители. Уже в ночи полицейская служебная собака Аврора, которую привез на место поисков инспектор-кинолог Евгений Салков, напала на след женщины.
— Она находилась в болотистой местности и не могла выбраться из трясины. Капитан полиции Николай Репин подобрался к уже обессилевшей женщине и вытащил ее из болота. Старший сержант полиции Дмитрий Кулябин на служебном автомобиле помог вытащить застрявший транспорт добровольцев, участвовавших в поисках, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Испуганную и замерзшую женщину передали врачам скорой помощи.
— Если бы не сотрудники полиции, то могло бы произойти непоправимое. В ночи, в болоте, они тащили маму на руках, — рассказала дочь заблудившейся женщины Анастасия Столярова. Она считает, что полицейские совершили настоящий подвиг.
Видео: УМВД России по Ярославской области
При этом в УМВД напомнили, что лучше не ходить в лес за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены, что хорошо знакомы с местностью. Также много советов, как вести себя тем, кто потерялся, и тем, у кого пропали родные, дали участники ярославского добровольческого отряда «Лиза Алерт».