Тело нашли соседи: в Брагино из окна пятиэтажки выпал мужчина

Утром 12 августа в Ярославле у подъезда многоквартирного дома обнаружили труп мужчины. Он лежал у здания на Ленинградском проспекте, 46 с разбитой головой и в неестественной позе. Как выяснилось позже, мужчина выпал из окна пятого этажа. Он погиб мгновенно.

— Скорую вызвали жильцы соседнего подъезда. Мужчине на вид за 70, — рассказали очевидцы случившегося 76.RU.

К месту гибели мужчины выезжала полиция и следователи. Началась проверка, спецслужбы выясняют, что случилось в квартире, из которой выпал пожилой мужчина.