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В Ярославле женщина застряла в батарее: видео от спасателей

Специалисты «Центра гражданской защиты» рассказали, как освобождали пострадавшую

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ЧП произошло в жилом доме на улице Советской

ЧП произошло в жилом доме на улице Советской

В Ярославле женщина застряла в батарее: видео от спасателей

В Ярославле в жилом доме на улице Советской произошло ЧП — пожилая женщина попала в западню в собственной квартире. Попытавшись достать упавшее зарядное устройство от телефона из-за батареи, она не смогла освободить руку. Она прочно застряла локтевым суставом между стеной и батареей отопления.

— Хорошо, что инцидент произошел не во время отопительного сезона, потому что в таком случае возможны ожоги, — рассказали спасатели «Центра гражданской защиты» Ярославля. — Для освобождения руки мы применили ручной гидравлический инструмент, расширив с его помощью пространство между стеной и батареей.

Видео: ЦГЗ г. Ярославля

Осмотрев пострадавшую, спасатели не обнаружили видимых повреждений, посоветовали приложить холод к опухшему месту и обратиться к врачу.

Накануне спасатели «Центра гражданской защиты» выезжали ещё на одно ЧП в Ярославле — пятилетнего ребёнка зажало балконной дверью.

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ЦГЗ Ярославляпроисшествия
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