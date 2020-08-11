В Ярославле женщина застряла в батарее: видео от спасателей
В Ярославле в жилом доме на улице Советской произошло ЧП — пожилая женщина попала в западню в собственной квартире. Попытавшись достать упавшее зарядное устройство от телефона из-за батареи, она не смогла освободить руку. Она прочно застряла локтевым суставом между стеной и батареей отопления.
— Хорошо, что инцидент произошел не во время отопительного сезона, потому что в таком случае возможны ожоги, — рассказали спасатели «Центра гражданской защиты» Ярославля. — Для освобождения руки мы применили ручной гидравлический инструмент, расширив с его помощью пространство между стеной и батареей.
Видео: ЦГЗ г. Ярославля
Осмотрев пострадавшую, спасатели не обнаружили видимых повреждений, посоветовали приложить холод к опухшему месту и обратиться к врачу.
Накануне спасатели «Центра гражданской защиты» выезжали ещё на одно ЧП в Ярославле — пятилетнего ребёнка зажало балконной дверью.