В Ярославле женщина застряла в батарее: видео от спасателей

В Ярославле в жилом доме на улице Советской произошло ЧП — пожилая женщина попала в западню в собственной квартире. Попытавшись достать упавшее зарядное устройство от телефона из-за батареи, она не смогла освободить руку. Она прочно застряла локтевым суставом между стеной и батареей отопления.



— Хорошо, что инцидент произошел не во время отопительного сезона, потому что в таком случае возможны ожоги, — рассказали спасатели «Центра гражданской защиты» Ярославля. — Для освобождения руки мы применили ручной гидравлический инструмент, расширив с его помощью пространство между стеной и батареей.

