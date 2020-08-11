Пьяный лихач летел на красный: в Ярославле произошла погоня со стрельбой

В Ярославле произошла погоня со стрельбой. 18-летний молодой человек не стал обращать внимания на призывы полицейских, которые попытались остановить подозрительный ВАЗ на улице Декабристов. Выехав на окружную дорогу, гонщик решил удрать от сотрудников полиции, нарушая правила дорожного движения - на перекрестках гнал под красный свет. Дорожным инспекторам пришлось пойти на крайние меры.



— Полицейскими был произведен предупредительный выстрел в воздух, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Однако водитель на это никак не отреагировал. Далее сотрудники полиции выстрелили по автомобилю, и в районе деревни Суринское молодой человек все-таки остановился. В итоге машина повреждена, сам водитель не пострадал.