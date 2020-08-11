11 августа вторник
СЕЙЧАС +17°С
usd 73.15
eur 85.92
Тема дняПогибла многодетная мама

Все новости

Все новости

Пьяный лихач летел на красный: в Ярославле произошла погоня со стрельбой

Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителя

976
2Обсудить

Поделиться

18-летний парень решил уйти от погони, нарушая ПДД

18-летний парень решил уйти от погони, нарушая ПДД

«Летел на красный свет»: в Ярославле произошла погоня со стрельбой

В Ярославле произошла погоня со стрельбой. 18-летний молодой человек не стал обращать внимания на призывы полицейских, которые попытались остановить подозрительный ВАЗ на улице Декабристов. Выехав на окружную дорогу, гонщик решил удрать от сотрудников полиции, нарушая правила дорожного движения - на перекрестках гнал под красный свет. Дорожным инспекторам пришлось пойти на крайние меры.

— Полицейскими был произведен предупредительный выстрел в воздух, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Однако водитель на это никак не отреагировал. Далее сотрудники полиции выстрелили по автомобилю, и в районе деревни Суринское молодой человек все-таки остановился. В итоге машина повреждена, сам водитель не пострадал.

Оказалось, что 18-летний парень управлял автомобилем будучи пьяным. Инспекторы ГИБДД составили несколько административных протоколов, так что, судя по всему, после такой погони молодой человек сядет за руль нескоро.

Напомним, что в начале лета произошла еще одна погоня. Тогда водитель «Фольксвагена», уходя от полицейских, сбил пешехода.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльполицейская погоня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!