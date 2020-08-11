Пьяный лихач летел на красный: в Ярославле произошла погоня со стрельбой

«Летел на красный свет»: в Ярославле произошла погоня со стрельбой
В Ярославле произошла погоня со стрельбой. 18-летний молодой человек не стал обращать внимания на призывы полицейских, которые попытались остановить подозрительный ВАЗ на улице Декабристов. Выехав на окружную дорогу, гонщик решил удрать от сотрудников полиции, нарушая правила дорожного движения - на перекрестках гнал под красный свет. Дорожным инспекторам пришлось пойти на крайние меры.
— Полицейскими был произведен предупредительный выстрел в воздух, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Однако водитель на это никак не отреагировал. Далее сотрудники полиции выстрелили по автомобилю, и в районе деревни Суринское молодой человек все-таки остановился. В итоге машина повреждена, сам водитель не пострадал.
Оказалось, что 18-летний парень управлял автомобилем будучи пьяным. Инспекторы ГИБДД составили несколько административных протоколов, так что, судя по всему, после такой погони молодой человек сядет за руль нескоро.
Напомним, что в начале лета произошла еще одна погоня. Тогда водитель «Фольксвагена», уходя от полицейских, сбил пешехода.