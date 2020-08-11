«Автобус имени Снуп Догга»: в центре Ярославля задымилась маршрутка



— Автобус имени Снуп Догга, — шутит в соцсетях Дмитрий.

А некоторые по этому поводу стали возмущаться.

— Не первый раз маршрутка горит, недавно водитель 41-го автобуса тушил маршрутку, это что происходит? Где механики перед выездом на линию, куда смотрят? — возмутилась Маргарита.

Накануне в Заволжском районе Ярославля сгорели два автомобиля. Всё случилось рано утром. Местные строят предположения — не верят, что это могло быть случайностью.