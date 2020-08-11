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«Автобус имени Снуп Догга»: в центре Ярославля задымилась маршрутка

Разбираемся, что произошло

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Транспорт задымился на проспекте Октября

Транспорт задымился на проспекте Октября

В центре Ярославля задымилась маршрутка

В Ярославле днем 11 августа задымилась маршрутка. ЧП произошло на проспекте Октября, напротив Соловьевской больницы. Очевидцы выложили в соцсети фото дымящегося транспорта.

Судя по фото, все люди покинули маршрутку, салон пуст.

— Пока информации о происшествии нет, — ответили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По предварительной информации, никому из пассажиров медицинская помощь не потребовалась.

У ярославцев задымление вызвало двоякую реакцию. Кто-то сразу начал язвить над качеством ярославского транспорта.


— Автобус имени Снуп Догга, — шутит в соцсетях Дмитрий.

А некоторые по этому поводу стали возмущаться.

— Не первый раз маршрутка горит, недавно водитель 41-го автобуса тушил маршрутку, это что происходит? Где механики перед выездом на линию, куда смотрят? — возмутилась Маргарита.

Накануне в Заволжском районе Ярославля сгорели два автомобиля. Всё случилось рано утром. Местные строят предположения — не верят, что это могло быть случайностью.

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Ярославльпожар
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