В центре Ярославля пассажирский автобус врезался в легковушку
Сегодня около 7 часов утра автобус 32-го маршрута столкнулся с автомобилем «Нива». Это произошло на въезде на мост через Которосль с площади Богоявления.
— ПАЗ ехал по внутренней полосе и выехал в левую полосу Московского, — сообщили очевидцы. — «Нива» ехала по средней полосе круга, автобус её «выдавил» в правую полосу, хотя легковушка сильно хотела в левую полосу и «забодала» пазик сбоку, затем вырвалась вперёд, где ПАЗ догнал её в зад.
В ДТП угодил ПАЗ 32-го маршрута, который в этом месте не проходит. По предварительной информации, автобус в этот момент был без пассажиров. В Яргортрансе уточнили, что автобус следовал не по маршруту, выполнял заказные перевозки, был без пассажиров.
— Со слов водителя, его «подрезал» легковой автомобиль, — уточнили в Яргортрансе. — Никто из людей не пострадал.
Место ДТП можно объехать по соседней полосе. Основной трафик в утренний час пик идёт в другую сторону, пробки нет.