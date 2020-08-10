В Ярославле на центральной улице нашли скелет человека: появилась версия, кто это может быть

В Ярославле в воскресенье, 9 августа, в одном из дворов на Советской улице обнаружили скелет человека. Труп нашли за гаражом.



— Опрошены очевидцы, назначена медицинская судебная экспертиза. По предварительной информации, костные останки принадлежат мужчине, личность которого устанавливается, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



Как стало известно 76.RU, скелет не древний. Вероятнее всего, человек умер в течение года до момента обнаружения его останков. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на скелете не обнаружено. Местные жители предполагают, что умершим был человек без определенного места жительства, который просто замерз зимой.

