В ДТП под Ярославлем автомобиль улетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие

Под Ярославлем на федеральной трассе М-8 перевернулся автомобиль. Сегодня около 3 часов ночи в в Переславском районе, возле деревни Говырино, столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и «Хендай». В результате ДТП иномарка улетела в кювет и упала на крышу.

— Никто не погиб, один человек пострадал, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Напомним, что за последний месяц в регионе случилось несколько страшных ДТП. На той же трассе М-8 в кювет улетела «Тойота». В салоне находились четыре человека — трое погибли. Кроме того, в центре Ярославля пару недель назад в ДТП угодила иномарка с несколькими людьми, тогда погибла 18-летняя девушка.