10 августа понедельник
СЕЙЧАС +22°С
usd 73.64
eur 87.17
СрочноВарламов: десантников надо приучить к флагу ЛГБТ

Все новости

Все новости

Огненный шар над городом: в Волгограде газовая заправка взлетела на воздух

Публикуем фото и видео взрыва

1 435
4Обсудить

Поделиться

От взрыва пострадали 8 человек

От взрыва пострадали 8 человек

На севере Волгограда взорвалась газовая заправка. Взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла. Огромный столб огня поднялся над городом, это засняли очевидцы: на кадрах видно, что огонь выше стоящих по соседству 16-этажек.

Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com

Очевидцы рассказывают, что взрывов было несколько.

Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com

Видео: Ангелина Левина

На месте работают спасатели и скорая. Известно о 8 пострадавших. ГИБДД перекрыла улицу, где произошло ЧП.

На этом снимке видно, что от заправки остался один корпус

На этом снимке видно, что от заправки остался один корпус

Дорога к заправке перекрыта в обоих направлениях

Дорога к заправке перекрыта в обоих направлениях

Известно, что взорвавшаяся заправка принадлежит ООО «Газэнергосеть — Поволжье». Последние новости о происшествии в прямом эфире собирают наши коллеги с V1.RU. Присоединяйтесь к трансляции по этой ссылке.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Волгоградавтозаправкавзрыв
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!