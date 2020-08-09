В Белоруссии начались массовые беспорядки: несогласные с результатами выборов президента бьют ОМОН

В Минске автозак намеренно въехал в толпу, в спины протестующих. Один человек без сознания и в крови. Его пытаются реанимировать медики, об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».

По просьбе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской люди пришли к участковым избирательным комиссиям, чтобы помешать фальсификациям при подсчете голосов, сообщает Baza. На этом видео минчане кричат «позор» выходящим членам одной из таких участковых комиссий.