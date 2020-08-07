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Медики рассказали о состоянии пассажиров и кондуктора маршрутки, врезавшейся в самосвал

Что известно о последствиях аварии к этому часу

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ДТП произошло около 15 часов на проспекте Авиаторов в районе остановки «Улица Линейная»

ДТП произошло около 15 часов на проспекте Авиаторов в районе остановки «Улица Линейная»

Маршрутка протаранила самосвал: медики — о состоянии пострадавших

Появилась информация о пострадавших людях в ДТП на проспекте Авиаторов в Ярославле, где маршрутка врезалась в самосвал. Медики осмотрели всех, кто получил травмы.

— Серьезных ранений никто из пострадавших не получил, — рассказали врачи больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева. — К нам с места ДТП были доставлены двое пассажиров маршрутки — их отправили домой на амбулаторное лечение.

Видео: читатель 76.RU

По данным ГИБДД, у 20-летнего парня были диагностированы ушиб, ссадины головы и ушиб левого коленного сустава; у 33-летней женщины медики зафиксировали ушиб левой груди и ссадины голеностопного сустава. Также травмы во время ДТП получила кондуктор маршрутки. Её врачи скорой помощи осмотрели на месте происшествия. От госпитализации женщина отказалась.

Напомним, ДТП с участием 73-й маршрутки ИП Власова произошло сегодня в Ярославле на проспекте Авиаторов. По предварительным данным, при движении из центра города пазик 73-го маршрута, уходя от столкновения, врезался в грузовой «Хово». Из-за этого и других ДТП в городе образовались пробки.

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