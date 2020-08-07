Медики рассказали о состоянии пассажиров и кондуктора маршрутки, врезавшейся в самосвал

Появилась информация о пострадавших людях в ДТП на проспекте Авиаторов в Ярославле, где маршрутка врезалась в самосвал. Медики осмотрели всех, кто получил травмы.

— Серьезных ранений никто из пострадавших не получил, — рассказали врачи больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева. — К нам с места ДТП были доставлены двое пассажиров маршрутки — их отправили домой на амбулаторное лечение.

