Следственный комитет завершил расследование дела Ивана Голунова

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день были опубликованы снимки нарколаборатории, якобы сделанные дома у журналиста. Впоследствии руководство столичного МВД признало, что это была не его квартира. Иван Голунов обвинения в наркоторговле не признавал, а редакция «Медузы» связывала случившееся с его профессиональной деятельностью.



Дело вызвало общественный резонанс: по всей стране начались пикеты в поддержку Голунова. В итоге 11 июня 2019 года глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении уголовного дела — за недостаточностью улик. Журналиста отпустили, двух руководителей ГУ МВД столицы уволили.



Следствие задержало бывших сотрудников полиции по подозрению в хранении наркотиков и фальсификации улик по делу о незаконном сбыте наркотиков против Ивана Голунова. Один из обвиняемых, Денис Коновалов, признал вину и дал показания против своего начальника — Игоря Ляховца.

В середине июля Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским. В случае победы журналист пообещал отдать деньги на благотворительность.

