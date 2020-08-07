«Подземная дорога найдена»: в Ярославской области под землю провалился еще один грузовик. Фото

Сегодня в Гаврилов-Яме на проезде Машиностроителей под землю провалился грузовик. Фото появились во «ВКонтакте» в группе «Жесть Ярославль». На кадрах видно, как большегруз на половину завалился в огромный провал. Теперь оттуда его может вызволить только спецтехника. В соцсетях иронизируют над произошедшим, связывая эту аварию со вчерашним инцидентом с грузовиком в районе проспекта Толбухина.
— Подземная дорога из Ярославля в Гаврилов-Ям найдена, — пишет Сергей Ребров.
— Россия — это страна, в которой ямы на дорогах заделывают самосвалами, — шутит Денис Софронов.
— Не принимает земля Ярославская асфальт, всячески его отторгает, — говорит Борис Громов.
— Безопасные дороги делают свое дело. Видать, превысил скорость, а дорога автоматом: стоп, не хулигань, — пишет Роман Безгин.
Напомним, что вчера в центре Ярославля, возле Толбухинского моста, под землю провалился грузовик. Под самосвалом, гружённым асфальтом, произошёл обвал на втором ярусе подъездной дороги.