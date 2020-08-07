«Подземная дорога найдена»: в Ярославской области под землю провалился еще один грузовик. Фото

Сегодня в Гаврилов-Яме на проезде Машиностроителей под землю провалился грузовик. Фото появились во «ВКонтакте» в группе «Жесть Ярославль». На кадрах видно, как большегруз на половину завалился в огромный провал. Теперь оттуда его может вызволить только спецтехника. В соцсетях иронизируют над произошедшим, связывая эту аварию со вчерашним инцидентом с грузовиком в районе проспекта Толбухина.