В Ярославле байкер врезался в «Газель»

Серьезное ДТП произошло вечером 6 августа в Ярославле на пересечении улиц Красноборской и Сахарова.
— Мотоциклист врезался в «Газель». Водителя байка увезли на скорой, — сообщают очевидцы происшествия.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
По предварительным данным, мужчина остался жив, но сломал ключицу.
Сейчас обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, 6 июля в центре Ярославля молодой ветеринарный врач врезался на мотоцикле в машину. Мужчина серьёзно пострадал. Сейчас его коллеги сообщают, что состояние мужчины ухудшилось. А 11 июля на трассе М-8 на смерть разбилась 33-летняя Ксения Никитина. Она на своём мотоцикле въехала в трактор.