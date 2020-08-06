В Ярославле байкер врезался в «Газель»

По предварительным данным, мужчина остался жив, но сломал ключицу.



Сейчас обстоятельства ДТП уточняются.



Напомним, 6 июля в центре Ярославля молодой ветеринарный врач врезался на мотоцикле в машину. Мужчина серьёзно пострадал. Сейчас его коллеги сообщают, что состояние мужчины ухудшилось. А 11 июля на трассе М-8 на смерть разбилась 33-летняя Ксения Никитина. Она на своём мотоцикле въехала в трактор.

