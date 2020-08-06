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В Ярославле байкер врезался в «Газель»

ДТП произошло в Заволжском районе

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Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу

Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу

Серьезное ДТП произошло вечером 6 августа в Ярославле на пересечении улиц Красноборской и Сахарова.

— Мотоциклист врезался в «Газель». Водителя байка увезли на скорой, — сообщают очевидцы происшествия.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

По предварительным данным, мужчина остался жив, но сломал ключицу.

Сейчас обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, 6 июля в центре Ярославля молодой ветеринарный врач врезался на мотоцикле в машину. Мужчина серьёзно пострадал. Сейчас его коллеги сообщают, что состояние мужчины ухудшилось. А 11 июля на трассе М-8 на смерть разбилась 33-летняя Ксения Никитина. Она на своём мотоцикле въехала в трактор.

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ДТПмотоциклист
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