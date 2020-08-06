«Он вот-вот упадёт»: в Ярославле власти пытаются предотвратить ЧП

Во дворе ярославской многоэтажки падает столб. Процесс идёт медленно, но верно. Происходит это около дома № 119, корпус 2, на Московском проспекте.



— Столб уже наклонился под нагрузкой, он вот-вот упадёт, — сообщил местный житель Анатолий Лямин. — Рядом — детская площадка, парковка и забор с воротами.



В районной администрации жалобу приняли. Пообещали, что в кратчайшие сроки разберутся с проблемой и не допустят ЧП.



— Опора освещения наклонилась из-за того, что ветки ближайшего дерева легли на провода, — объяснил первый заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов города Ярославля Дмитрий Сергеев. — 31 июля была произведена опиловка веток. Сегодня повторно передали информацию о необходимости принять меры по восстановлению опоры.

