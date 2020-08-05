Что происходило во время пожара в Ананьино, где погиб ребенок: фото с места происшествия

5 августа в деревне Ананьино Ярославской области разыгралась страшная трагедия. Около 2 часов ночи вспыхнул деревянный частный дом, в котором жила многодетная семья с тремя детьми. Родители и двое дочерей в этот момент находились на первом этаже, а 13-летний сын спал на втором. Отец с девочками смогли спастись. Мама кинулась на помощь сыну, но не смогла его спасти. Мальчик погиб, а женщина получила серьёзные ожоги. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Знакомые семьи говорят, что дом они построили совсем недавно. Что стало причиной пожара, пока точно не известно. Сейчас это выясняют следователи.