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Что происходило во время пожара в Ананьино, где погиб ребенок: фото с места происшествия

Трагедия разыгралась в Ярославской области в ночь на 5 августа

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Трагедия произошла в Ярославской области в ночь на 5 августа

Трагедия произошла в Ярославской области в ночь на 5 августа

5 августа в деревне Ананьино Ярославской области разыгралась страшная трагедия. Около 2 часов ночи вспыхнул деревянный частный дом, в котором жила многодетная семья с тремя детьми. Родители и двое дочерей в этот момент находились на первом этаже, а 13-летний сын спал на втором. Отец с девочками смогли спастись. Мама кинулась на помощь сыну, но не смогла его спасти. Мальчик погиб, а женщина получила серьёзные ожоги. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Знакомые семьи говорят, что дом они построили совсем недавно. Что стало причиной пожара, пока точно не известно. Сейчас это выясняют следователи.

Между тем МЧС по Ярославской области предоставило фото с места происшествия:

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около 2 часов 18 минут

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около 2 часов 18 минут

Пожарные боролись с огнём больше четырёх часов

Пожарные боролись с огнём больше четырёх часов

Двухэтажный новый дом выгорел почти полностью

Двухэтажный новый дом выгорел почти полностью

В пожаре погиб ребёнок и пострадала его мама

В пожаре погиб ребёнок и пострадала его мама

Этот дом был единственным жильем многодетной семьи. Сейчас они остались без всего

Этот дом был единственным жильем многодетной семьи. Сейчас они остались без всего

Власти пообещали помочь пострадавшим

Власти пообещали помочь пострадавшим

Сбор помощи семье <a href="https://76.ru/text/incidents/69404779/" target="_blank" class="_">объявлен</a> и в соцсетях

Сбор помощи семье объявлен и в соцсетях

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