Дорожные разборки в Ярославле: разъярённый водитель одним ударом разбил стекло машины

На кадрах видно, как агрессивный водитель белого «Рено» кричит на оппонента.



— Я тебе говорю, поезжай нормально, — выкрикивает мужчина.



После этого агрессор открывает водительскую дверь и начинает хватать и дергать человека, сидящего за рулем синего «Рено». Затем мужчина бьет кулаком по стеклу водительской двери с такой силой, что оно разлетается с первого удара.