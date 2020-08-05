Дорожные разборки в Ярославле: разъярённый водитель одним ударом разбил стекло машины

В Ярославле на улице Рыкачева вечером 5 августа дорогу не поделили водители двух «Рено-Логан». Очевидцы сняли разборки водителей на видео.
Подслушано в Ярославле / Vk.com
На кадрах видно, как агрессивный водитель белого «Рено» кричит на оппонента.
— Я тебе говорю, поезжай нормально, — выкрикивает мужчина.
После этого агрессор открывает водительскую дверь и начинает хватать и дергать человека, сидящего за рулем синего «Рено». Затем мужчина бьет кулаком по стеклу водительской двери с такой силой, что оно разлетается с первого удара.
— Заявления в полицию Красноперекопского района сегодня никто не писал, — уточнили в полиции Ярославской области.