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Дорожные разборки в Ярославле: разъярённый водитель одним ударом разбил стекло машины

Видео в места

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Автомобилисты не поделили дорогу&nbsp;

Автомобилисты не поделили дорогу 

В Ярославле на улице Рыкачева вечером 5 августа дорогу не поделили водители двух «Рено-Логан». Очевидцы сняли разборки водителей на видео.

Подслушано в Ярославле / Vk.com

На кадрах видно, как агрессивный водитель белого «Рено» кричит на оппонента.

— Я тебе говорю, поезжай нормально, — выкрикивает мужчина.

После этого агрессор открывает водительскую дверь и начинает хватать и дергать человека, сидящего за рулем синего «Рено». Затем мужчина бьет кулаком по стеклу водительской двери с такой силой, что оно разлетается с первого удара.

— Заявления в полицию Красноперекопского района сегодня никто не писал, — уточнили в полиции Ярославской области.

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Ярославльдорожные войны
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