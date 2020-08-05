Экспертиза показала, что именно Ефремов был за рулем во время смертельной аварии

Сегодня в Пресненском суде Москвы началось слушание по существу дела Михаила Ефремова. Как сообщает РИА «Новости», прокурор на заседании предоставила доказательства того, что актер находился за рулем авто во время ДТП 8 июня, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
— На сработавших подушках безопасности водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову, — озвучила прокурор материалы уголовного дела.
Ранее защита Ефремова заявляла, что нет доказательств того, что в момент аварии артист находился именно за рулем автомобиля. Сам Ефремов утверждает, что не помнит события того вечера. Ранее актер записал видео с извинениями, в котором предложил помощь семье погибшего и заявил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.
На сегодня заседание завершено, суд продолжится завтра. Сам Михаил Ефремов пообещал дать показания в конце судебного разбирательства.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель «Лады», курьер Сергей Захаров умер от полученных травм в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков. Во время сегодняшнего заседания стало известно, что и в машине артиста были найдены следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла.
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Сейчас он находится под домашним арестом. 30 июля суд продлил арест до 22 января 2021 года. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, Ефремову грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.