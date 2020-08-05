Экспертиза показала, что именно Ефремов был за рулем во время смертельной аварии

Сегодня в Пресненском суде Москвы началось слушание по существу дела Михаила Ефремова. Как сообщает РИА «Новости», прокурор на заседании предоставила доказательства того, что актер находился за рулем авто во время ДТП 8 июня, в котором погиб курьер Сергей Захаров.



— На сработавших подушках безопасности водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову, — озвучила прокурор материалы уголовного дела.



Ранее защита Ефремова заявляла, что нет доказательств того, что в момент аварии артист находился именно за рулем автомобиля. Сам Ефремов утверждает, что не помнит события того вечера. Ранее актер записал видео с извинениями, в котором предложил помощь семье погибшего и заявил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.

