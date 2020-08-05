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«Пробка в несколько километров»: на окружной дороге в Ярославле столкнулись три автомобиля

В полиции рассказали подробности аварии

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В результате ДТП на образовалась огромная пробка

В результате ДТП на образовалась огромная пробка

В Ярославле на окружной дороге из-за тройного ДТП образовалась пробка

Сегодня в Ярославле на окружной дороге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. В соцсетях очевидцы выкладывают видеозаписи, на кадрах которых видно, как посреди дороги стоят раскуроченные автомобили, а проезжающие водители пытаются миновать огромный затор, образовавшийся в результате аварии.

Видео: Жесть.Ярославль / Алексей Московский

- Пробка была несколько километров точно, - говорит автор видео Алексей Московский.

В полиции рассказали подробности ДТП.

- Сегодня в 11:30 на юго-западной окружной дороге в районе Ивняков, столкнулись три автомобиля – «Рено», «Лада» и «Камаз», - сообщили в ГИБДД по Ярославской области. – Пострадавших нет.

Эксперт и активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдулаев поделился своим мнением по поводу ДТП на окружной дороге, на которой аварии являются, к сожалению, уже частым событием.

- Проблема на окружной дороге - одна-единственная: крупная объездная магистраль широкая для одной полосы и узкая для двух, - говорит Абдуллаев. - Поэтому многие едут в два ряда, занимая одну полосу для движения. Маневрировать в таких условиях достаточно опасно из-за высокой вероятности выехать на встречку. По аварии я думаю разберутся сотрудники ГИБДД, а по окружной - нужно любым способом отдавать дорогу федеральным службам.

Напомним, за последнее время в Ярославле произошло несколько страшных аварий. В минувшие выходные на центральной улице Ярославля в ДТП угодила иномарка с несколькими людьми, тогда погибла 18-летняя девушка. Также в конце прошлой недели на въезде на Юбилейный мост опрокинулась фура, после чего город встал в одну большую пробку. Кроме этого, несколько дней назад под Ярославлем водитель «Тойоты» не справился с управлением и улетел в кювет - погибли три человека.

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