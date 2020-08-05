«Пробка в несколько километров»: на окружной дороге в Ярославле столкнулись три автомобиля

В Ярославле на окружной дороге из-за тройного ДТП образовалась пробка
Сегодня в Ярославле на окружной дороге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. В соцсетях очевидцы выкладывают видеозаписи, на кадрах которых видно, как посреди дороги стоят раскуроченные автомобили, а проезжающие водители пытаются миновать огромный затор, образовавшийся в результате аварии.
Видео: Жесть.Ярославль / Алексей Московский
- Пробка была несколько километров точно, - говорит автор видео Алексей Московский.
В полиции рассказали подробности ДТП.
- Сегодня в 11:30 на юго-западной окружной дороге в районе Ивняков, столкнулись три автомобиля – «Рено», «Лада» и «Камаз», - сообщили в ГИБДД по Ярославской области. – Пострадавших нет.
Эксперт и активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдулаев поделился своим мнением по поводу ДТП на окружной дороге, на которой аварии являются, к сожалению, уже частым событием.
- Проблема на окружной дороге - одна-единственная: крупная объездная магистраль широкая для одной полосы и узкая для двух, - говорит Абдуллаев. - Поэтому многие едут в два ряда, занимая одну полосу для движения. Маневрировать в таких условиях достаточно опасно из-за высокой вероятности выехать на встречку. По аварии я думаю разберутся сотрудники ГИБДД, а по окружной - нужно любым способом отдавать дорогу федеральным службам.
Напомним, за последнее время в Ярославле произошло несколько страшных аварий. В минувшие выходные на центральной улице Ярославля в ДТП угодила иномарка с несколькими людьми, тогда погибла 18-летняя девушка. Также в конце прошлой недели на въезде на Юбилейный мост опрокинулась фура, после чего город встал в одну большую пробку. Кроме этого, несколько дней назад под Ярославлем водитель «Тойоты» не справился с управлением и улетел в кювет - погибли три человека.