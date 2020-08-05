«Пробка в несколько километров»: на окружной дороге в Ярославле столкнулись три автомобиля

Эксперт и активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдулаев поделился своим мнением по поводу ДТП на окружной дороге, на которой аварии являются, к сожалению, уже частым событием.



- Проблема на окружной дороге - одна-единственная: крупная объездная магистраль широкая для одной полосы и узкая для двух, - говорит Абдуллаев. - Поэтому многие едут в два ряда, занимая одну полосу для движения. Маневрировать в таких условиях достаточно опасно из-за высокой вероятности выехать на встречку. По аварии я думаю разберутся сотрудники ГИБДД, а по окружной - нужно любым способом отдавать дорогу федеральным службам.



Напомним, за последнее время в Ярославле произошло несколько страшных аварий. В минувшие выходные на центральной улице Ярославля в ДТП угодила иномарка с несколькими людьми, тогда погибла 18-летняя девушка. Также в конце прошлой недели на въезде на Юбилейный мост опрокинулась фура, после чего город встал в одну большую пробку. Кроме этого, несколько дней назад под Ярославлем водитель «Тойоты» не справился с управлением и улетел в кювет - погибли три человека.