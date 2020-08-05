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В Ярославле лишили прав водителя, врезавшегося в машину скорой с тяжёлым пациентом на борту

Скорая гнала с включёнными световыми и звуковыми сигналами

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От удара обе машины отбросила на забор в сторону пешеходов

От удара обе машины отбросила на забор в сторону пешеходов

В Ярославле спустя полгода завершилось в суде разбирательство после аварии, в которую попала машина скорой помощи. Наказание понёс водитель легковушки, врезавшийся в спецавтомобиль. ДТП произошло 16 марта на перекрёстке улицы Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей.

Машина скорой выехала на перекрёсток по проспекту Машиностроителей на красный, но ехавший по Орджоникидзе легковой автомобиль не притормозил и вылетел прямо перед автомобилем медиков. От удара в лобовую обе машины отбросило на забор. Водитель легкового автомобиля самостоятельно смог выйти наружу, на упрёки прохожих только отмахнулся, тогда как машину скорой заблокировало, люди безуспешно пытались открыть водительскую дверь. На место вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков.

Машина скорой помощи тогда везла пациента в тяжёлом состоянии, врач и фельдшер пострадали сами, но уберегли пациента.

Дело разбирал Фрунзенский районный суд Ярославля, который 4 августа вынес решение в отношении водителя белого седана Дениса Степанова.

— Он признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год 7 месяцев, — уточнила Ольга Козлова, официальный представитель Ярославского областного суда.

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