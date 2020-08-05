В Ярославле лишили прав водителя, врезавшегося в машину скорой с тяжёлым пациентом на борту

В Ярославле спустя полгода завершилось в суде разбирательство после аварии, в которую попала машина скорой помощи. Наказание понёс водитель легковушки, врезавшийся в спецавтомобиль. ДТП произошло 16 марта на перекрёстке улицы Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей.

Машина скорой выехала на перекрёсток по проспекту Машиностроителей на красный, но ехавший по Орджоникидзе легковой автомобиль не притормозил и вылетел прямо перед автомобилем медиков. От удара в лобовую обе машины отбросило на забор. Водитель легкового автомобиля самостоятельно смог выйти наружу, на упрёки прохожих только отмахнулся, тогда как машину скорой заблокировало, люди безуспешно пытались открыть водительскую дверь. На место вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков.

