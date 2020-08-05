В порту Бейрута взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска

В порту Бейрута, столицы Ливана, 4 августа произошел мощный взрыв. Трагедия, в результате которой погибли более 70 человек, а около 4000 пострадали, случилась из-за детонации 2750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает телеканал LBCI, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.



На заседании совета огласили информацию о недавней инспекции на пирсе, которая обнаружила, что на склад можно попасть беспрепятственно через некую щель, ее и пытались устранить сваркой. Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ: от искр загорелись петарды, хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра. Портовая инфраструктура была практически полностью уничтожена.