В порту Бейрута взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска

В порту Бейрута, столицы Ливана, 4 августа произошел мощный взрыв. Трагедия, в результате которой погибли более 70 человек, а около 4000 пострадали, случилась из-за детонации 2750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает телеканал LBCI, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.
На заседании совета огласили информацию о недавней инспекции на пирсе, которая обнаружила, что на склад можно попасть беспрепятственно через некую щель, ее и пытались устранить сваркой. Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ: от искр загорелись петарды, хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра. Портовая инфраструктура была практически полностью уничтожена.
Судно Rhosus, перевозившее селитру из грузинского Батуми в Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Инспекция, обследовав Rhosus, запретила экипажу выводить судно из порта. Часть экипажа ливанские власти отпустили, но оставили четверых моряков, которым запретили сходить на землю до появления сменного экипажа.
Конфискованная селитра хранилась на складе порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с 2014 года. Директор порта сообщил совету, что аммиачную селитру сгрузили на причал в соответствии с решением суда, и к конфискованному грузу не было свободного доступа.
Моряки, которые работали на Rhosus, утверждают, что фактическим владельцем судна был бизнесмен Игорь Гречушкин из Хабаровска, проживающий сейчас на Кипре, пишет «Медиазона». По их словам, предприниматель «фактически бросил судно» — юристы кредиторов получили три ордера на арест корабля, работавшего под молдавским флагом.