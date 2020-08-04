В порту Бейрута проводили сварочные работы: последствия мощного взрыва в 10 фотографиях

3 августа в Ливане в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Над местом взрыва поднялся огромный столб дыма. Многим зданиям нанесен ущерб, выбиты окна и витрины. Прохожие ранены осколками стекол. В результате взрыва разрушены несколько домов, под завалами находятся люди.



По последним данным, в результате взрыва погибло более 70 человек, пострадали около 4 тысяч человек. Городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута.



Взрыв произошел во время сварочных работ, сообщает телеканал LBC international. По данным силовиков, в порту заваривали отверстия, через которые злоумышленники могли совершить кражу. В этот момент произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.