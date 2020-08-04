В порту Бейрута проводили сварочные работы: последствия мощного взрыва в 10 фотографиях

3 августа в Ливане в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Над местом взрыва поднялся огромный столб дыма. Многим зданиям нанесен ущерб, выбиты окна и витрины. Прохожие ранены осколками стекол. В результате взрыва разрушены несколько домов, под завалами находятся люди.
По последним данным, в результате взрыва погибло более 70 человек, пострадали около 4 тысяч человек. Городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута.
Взрыв произошел во время сварочных работ, сообщает телеканал LBC international. По данным силовиков, в порту заваривали отверстия, через которые злоумышленники могли совершить кражу. В этот момент произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.
Взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем в 2015 году, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ливанской столице.
Обрушились фасады зданий, расположенных поблизости от порта, по всему городу повреждены жилые дома и офисы. Повреждено здание российского посольства, пострадала одна его сотрудница, передает ТАСС. Также сообщается о повреждениях зданий других дипмисий, в том числе и посольства Финляндии, которое находится в двух километрах от места взрыва.
В стране перебои с интернетом. Информации о том, связаны ли эти неполадки со взрывом, нет. В результате ЧП погиб генсек ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали семья и советники премьера Ливана Хасана Диаба.
Взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5, сообщили иорданские сейсмологи. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии — за 250 км от Бейрута.