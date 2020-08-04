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Стали известны причины массовой рвоты и диареи у детей из ярославского садика

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о результатах эпидемиологического расследования

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Инцидент с детьми из 21-го садика произошёл вечером 21 июля

Инцидент с детьми из 21-го садика произошёл вечером 21 июля

Стали известны причины массовой рвоты и диареи у детей из Ярославля

Специалисты управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, чтобы определить причину недомогания воспитанников ярославского детского сада № 21. Они заключили, что это была острая кишечная инфекция норовирусной этиологии. К такому выводу эксперты пришли, изучив смывы, взятые в садике, образцы продуктов питания и питьевой воды.

— По фактам заболевания воспитанников и сотрудников детского сада № 21 острой кишечной инфекцией мы сейчас проводим проверку, — сказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова. — По её результатам будут приняты управленческие решения.


Напомним, инцидент в детском саду № 21 произошёл 21 июля. Родители нескольких воспитанников обратились за медицинской помощью, поскольку у детей были признаки отравления. Позже выяснилось, что причиной рвоты и диареи у детей стал вовсе не испорченный обед — продукты оказались нормальными.

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