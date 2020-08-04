Стали известны причины массовой рвоты и диареи у детей из ярославского садика

Специалисты управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, чтобы определить причину недомогания воспитанников ярославского детского сада № 21. Они заключили, что это была острая кишечная инфекция норовирусной этиологии. К такому выводу эксперты пришли, изучив смывы, взятые в садике, образцы продуктов питания и питьевой воды.



— По фактам заболевания воспитанников и сотрудников детского сада № 21 острой кишечной инфекцией мы сейчас проводим проверку, — сказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова. — По её результатам будут приняты управленческие решения.