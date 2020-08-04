На город будто упала бомба: в Бейруте прогремел мощный взрыв, сотни людей ранены

Телеканал «Аль-Арабия» уточнил, что взрывов в Бейруте было два. По данным ливанских СМИ, причиной могло стать возгорание на складе с пиротехникой. Огромное белое здание, которое снесло вторым взрывом — портовое зернохранилище. Российское посольство сообщило РИА «Новости», что рядом также мог находиться склад с газовыми баллонами.



Телеканал «Аль-Хадас» высказал предположение, что по порту Бейрута мог быть нанесен ракетный удар. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.



Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан рассказал прессе, что взорвался целый корабль с грузом пиротехники. Глава общей безопасности Ливана опроверг эту версию и заявил, что это были другие взрывчатые вещества, сообщает «Аль-Джазира».

