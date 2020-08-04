На город будто упала бомба: в Бейруте прогремел мощный взрыв, сотни людей ранены

В Ливане в районе порта Бейрута сегодня прогремел мощный взрыв. Над местом взрыва поднялся огромный столб дыма. Как сообщает РИА «Новости», многим зданиям нанесен ущерб, выбиты окна и витрины. Прохожие ранены осколками стекол. По предварительным данным, пострадали сотни человек. В результате взрыва разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди. По последним данным погибло не менее 10 человек.
Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com
Зданию посольства РФ в Ливане нанесен материальный урон. ТАСС со ссылкой на советника диппредставительства Вячеслава Максудова сообщает, что среди пострадавших сотрудница посольства России.
— Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания, — рассказал журналистам Максудов. Пострадавшей сотруднице оказана медицинская помощь.
Глава ливанского «Красного креста» заявил, что сотни раненых доставлены в больницы после взрыва в Бейруте. Ещё больше раненых остались заперты в своих домах.
Телеканал «Аль-Арабия» уточнил, что взрывов в Бейруте было два. По данным ливанских СМИ, причиной могло стать возгорание на складе с пиротехникой. Огромное белое здание, которое снесло вторым взрывом — портовое зернохранилище. Российское посольство сообщило РИА «Новости», что рядом также мог находиться склад с газовыми баллонами.
Телеканал «Аль-Хадас» высказал предположение, что по порту Бейрута мог быть нанесен ракетный удар. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан рассказал прессе, что взорвался целый корабль с грузом пиротехники. Глава общей безопасности Ливана опроверг эту версию и заявил, что это были другие взрывчатые вещества, сообщает «Аль-Джазира».
На месте взрыва работают более 30 команд Красного Креста. С одной из пожарных команд, работающих на месте взрыва в порту, пропала связь.
RT ведет прямую трансляцию с места событий.
Видео: RT Russian / YouTube.com
Среда в Ливане объявлена днем траура.