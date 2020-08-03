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Мосгорсуд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Один из них сможет рассчитывать на реабилитацию

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Футболисты оказались на скамье подсудимых из-за драки в московском кафе

Футболисты оказались на скамье подсудимых из-за драки в московском кафе

Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о двух драках в Москве. В новом приговоре Александру Кокорину оставили прежний срок в колонии, Павлу Мамаеву же заменили реальный срок исправительными работами на 1 год, оправдав его по статье "Хулиганство". Виновным его признали только в нанесении побоев. Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведённого в колонии за хулиганство, которое он не совершал.

Как сообщает РИА «Новости», суд также смягчил приговор Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину, которые тоже проходили обвиняемыми по этому делу. Реальные сроки им заменили годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты.


В местах лишения свободы Кокорин и Мамаев оказались после драки в столичном кафе, в ходе которой пострадал директор департамента Минпромторга Денис Пак. Приговор футболистам вынесли в мае 2019-го: Кокорин получил 1,5 года колонии, а Мамаев — год и 5 месяцев. Наказание форварды отбывали в ИК-4 в Белгородской области и 17 сентября 2019 года вышли на свободу по УДО. Пока оба находились в колонии, им разрешали играть в футбол.

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Кокорин и Мамаевсуд
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