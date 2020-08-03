Мосгорсуд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о двух драках в Москве. В новом приговоре Александру Кокорину оставили прежний срок в колонии, Павлу Мамаеву же заменили реальный срок исправительными работами на 1 год, оправдав его по статье "Хулиганство". Виновным его признали только в нанесении побоев. Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведённого в колонии за хулиганство, которое он не совершал.



Как сообщает РИА «Новости», суд также смягчил приговор Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину, которые тоже проходили обвиняемыми по этому делу. Реальные сроки им заменили годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты.