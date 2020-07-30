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В Ярославле у ракетного училища маршрутка протаранила легковушку. Видео

В результате аварии есть пострадавшие

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В результате ДТП пострадал водитель легковушки

В результате ДТП пострадал водитель легковушки

В Ярославле вечером 30 июля произошло ДТП с маршруткой. Авария случилась у ракетного училища. По предварительной информации, водитель легковушки выезжал с парковки и не заметил ПАЗ.

Видео: ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО / Youtube.com

— Водитель легковушки получил легкие травмы, мужчина госпитализирован, — уточнили в полиции Ярославской области.

Пассажиры маршрутки не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Несколько часов назад на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло другое ДТП. Перевернулась легковушка с самарскими номерами. Автомобиль, лежащий на крыше, сфотографировали очевидцы ДТП.

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