Держал в страхе весь дом: квартира ярославца, пытавшегося взорвать дом, сгорела дотла

Жители ярославской пятиэтажки, где сегодня ночью полыхал пожар, были уверены: что-то такое в их доме когда-то произойдёт. И произошло. Сосед, пытавшийся в том году взорвать дом, спалил свою квартиру.
Глухой звук — и повалил дым
Видео: Елена Вахрушева
Сейчас подъезд дома № 77 на проспекте Фрунзе залит водой, повсюду воняет гарью. Ночью пожарные тушили квартиру на четвёртом этаже, в которой живёт 40-летний Алексей Загороднов. Комната, прихожая, кухня и санузел выгорели дотла.
— Сообщение о пожаре поступило в 22:37, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — На месте работали 25 человек личного состава и 8 машин.
Точные причины возгорания теперь предстоит установить специалистам Госпожнадзора. Но соседи уверены — хозяин квартиры сам устроил пожар.
— Сначала я услышала внезапный глухой звук, — описала случившееся местная жительница Ольга Горбунцова. — Это было похоже, как будто мяч лопнул или, как мы потом поняли, баллон. Звук был весьма чёткий и глухой. Сразу после этого из окон квартиры повалил дым.
Нехорошая квартира
Когда спасатели потушили огонь, выяснилось — в квартире никого не было. Но не факт, что там не было людей, когда начался пожар.
— Этот злосчастный сосед ушёл из дома уже после того, как произошёл хлопок, — уверена живущая сверху соседка Ирина Коротина. — Все думают, что он специально поджёг квартиру, ведь он и до этого пытался взорвать дом.
В прошлом году в этом доме было громкое ЧП, которое устроил хозяин сгоревшей квартиры. Тогда дом чуть не взлетел на воздух. Произошло всё тоже ночью — Загороднов вышел на балкон и прокричал: «Прощай, мой дом!», а потом включил газ, запер квартиру и ушёл. К счастью, двое парней увидели, что он валяется на улице и подошли к нему. Мужчина кинул им ключи, молодые люди побежали бегом к дому, кричали, чтобы все выходили. Ему тогда поставили заглушку на газ. Видимо, не помогло.
— Мы были уверены, что это произойдёт, — вздыхают соседи. — Он после того случая с газом, конечно, не угрожал, что сделает что-то подобное, но вёл себя всегда странно. Да и компании у него дома постоянно собирались неприятные. Уж сколько бессонных ночей мы провели, опасаясь, что вот-вот что-то произойдёт.
Ещё не протрезвел
Сейчас Алексей Загороднов в полиции. Но никаких показаний пока он дать не смог.
— Мужчину доставили в отделение в состоянии алкогольного опьянения, — уточнили в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области.
Не протрезвел он до сих пор, поэтому и ничего внятного пока сказать не смог.
В полиции беспокойный житель пятиэтажки на проспекте Фрунзе уже далеко не в первый раз. В прошлом году он попал в поле зрения правоохранительных органов после истории с газом. Тогда его осмотрели медики, но не нашли причин, чтобы изолировать его от общества. Оказывается, что и до этого он бывал в отделениях — несколько раз из-за домашних бытовых скандалов. Теперь, когда он развёлся и бывшая жена уехала от него, скандалы домашние превратились в общественные.
Где он будет жить теперь — непонятно: квартиру нужно ремонтировать и обставлять полностью, но таких денег у Алексея Загороднова нет. Как, собственно, и другого жилья. Соседи продолжают переживать, что он вернётся и в сгоревшую квартиру, а после устроит новое ЧП.