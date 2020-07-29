Держал в страхе весь дом: квартира ярославца, пытавшегося взорвать дом, сгорела дотла

Когда спасатели потушили огонь, выяснилось — в квартире никого не было. Но не факт, что там не было людей, когда начался пожар.



— Этот злосчастный сосед ушёл из дома уже после того, как произошёл хлопок, — уверена живущая сверху соседка Ирина Коротина. — Все думают, что он специально поджёг квартиру, ведь он и до этого пытался взорвать дом.



В прошлом году в этом доме было громкое ЧП, которое устроил хозяин сгоревшей квартиры. Тогда дом чуть не взлетел на воздух. Произошло всё тоже ночью — Загороднов вышел на балкон и прокричал: «Прощай, мой дом!», а потом включил газ, запер квартиру и ушёл. К счастью, двое парней увидели, что он валяется на улице и подошли к нему. Мужчина кинул им ключи, молодые люди побежали бегом к дому, кричали, чтобы все выходили. Ему тогда поставили заглушку на газ. Видимо, не помогло.