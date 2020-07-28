Рельсы встали дыбом: в Санкт-Петербурге столкнулись два поезда

Сегодня в Санкт-Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельсов. Как сообщает «Фонтанка», авария произошла около двух часов дня по местному времени. По данным МЧС, столкновение произошло у железнодорожной станции «Купчинская». Оба поезда — грузовые электровозы. В транспортной полиции уточнили, что составы не везли никаких грузов. Пока известно об одном пострадавшем.

— Поступило сообщение о столкновении двух локомотивов, информация о пострадавших уточняется, — сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.