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Рельсы встали дыбом: в Санкт-Петербурге столкнулись два поезда

Оба электровоза сошли с рельсов

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Пока сообщается только об одном пострадавшем

Пока сообщается только об одном пострадавшем

Сегодня в Санкт-Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельсов. Как сообщает «Фонтанка», авария произошла около двух часов дня по местному времени. По данным МЧС, столкновение произошло у железнодорожной станции «Купчинская». Оба поезда — грузовые электровозы. В транспортной полиции уточнили, что составы не везли никаких грузов. Пока известно об одном пострадавшем.

— Поступило сообщение о столкновении двух локомотивов, информация о пострадавших уточняется, — сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Причина столкновения пока неизвестна. Рассматриваются разные версии столкновения, от схода одного из поездов с рельсов до разлома железнодорожных путей. Сейчас на место выехали специалисты, которые ликвидируют последствия аварии.

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Санкт-Петербургавария на железной дороге
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