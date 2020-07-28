Родным погибшего в ДТП с военными грузовиками подкинули под дверь знак «Уступи дорогу»

Но после того как появилось видео момента аварии, у многих людей возникли вопросы и сомнения по поводу невиновности военных.



Если вы стали свидетелем аварии с военными грузовиками или у вас есть фото и видео, сделанные в момент катастрофы, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».

