Родным погибшего в ДТП с военными грузовиками подкинули под дверь знак «Уступи дорогу»

Утром 28 июля родные парня, погибшего в аварии с военными грузовиками, нашли под калиткой своего дома послание. Под дверью лежал вырванный дорожный знак «Уступи дорогу».
— Это либо угроза, либо кто-то неудачно пошутил! Мы, конечно, все в шоке! — рассказала родственница парня.
Первый Ярославский Автопортал / Vk.com
Действительно, непонятно, что подобным жестом хотели сказать те, кто это сделал. Ведь только вчера родственники объявили о том, что ищут свидетелей страшного ДТП. Они открыто заявляли, что хотят докопаться до истины.
Напомним, 17 июля недалеко от Петровского военные «Уралы» расплющили «Ниву» и «Газель». Водители обоих автомобилей погибли на месте. Автомобилист, проезжавший мимо колонны за несколько секунд до столкновения, рассказал, что разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Тогда военные прокомментировали аварию и обвинили во всем водителей «Нивы» и «Газели».
Но после того как появилось видео момента аварии, у многих людей возникли вопросы и сомнения по поводу невиновности военных.
Если вы стали свидетелем аварии с военными грузовиками или у вас есть фото и видео, сделанные в момент катастрофы, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».