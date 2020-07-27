В Ярославле в пожаре погибла 90-летняя женщина

90-летняя женщина погибла в пожаре, который произошёл 26 июля в одном из домов на улице Автозаводской.



— По факту произошедшего следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, — рассказали в управлении.



Следователи осмотрели место происшествия, тело погибшей женщины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Специалисты выясняют причины возгорания.

