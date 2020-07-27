Пассажир в больнице: в Рыбинске «Нива» столкнулась с «Газелью». Видео

В Рыбинске днем 27 июля произошло ДТП с участием «Нивы» и «Газели». Машины столкнулись на Окружной дороге. Очевидцы сняли видео с места происшествия, на кадрах видно, что «Газель» вылетела в кювет.
Авто Новости Рыбинск / vk.com
Рядом с машинами остановилась скорая, вокруг бегали спасатели МЧС.
— В результате ДТП пострадал пассажир «Нивы», его госпитализировали, — сказали в полиции Ярославской области.
Сегодня в Ярославле произошло другое ДТП. Легковушка сбила велосипедиста на перекрестке проспекта Машиностроителей и Сахарова. Известно, что на велосипеде ехал 70-летний мужчина. От удара легковушке разбило лобовое стекло.