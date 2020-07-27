Пассажир в больнице: в Рыбинске «Нива» столкнулась с «Газелью». Видео

Рядом с машинами остановилась скорая, вокруг бегали спасатели МЧС.

— В результате ДТП пострадал пассажир «Нивы», его госпитализировали, — сказали в полиции Ярославской области.

Сегодня в Ярославле произошло другое ДТП. Легковушка сбила велосипедиста на перекрестке проспекта Машиностроителей и Сахарова. Известно, что на велосипеде ехал 70-летний мужчина. От удара легковушке разбило лобовое стекло.