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Пассажир в больнице: в Рыбинске «Нива» столкнулась с «Газелью». Видео

На месте ДТП в Ярославской области работали спасатели МЧС

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В результате аварии пострадал один человек

В результате аварии пострадал один человек

В Рыбинске днем 27 июля произошло ДТП с участием «Нивы» и «Газели». Машины столкнулись на Окружной дороге. Очевидцы сняли видео с места происшествия, на кадрах видно, что «Газель» вылетела в кювет.

Авто Новости Рыбинск / vk.com

Рядом с машинами остановилась скорая, вокруг бегали спасатели МЧС.

— В результате ДТП пострадал пассажир «Нивы», его госпитализировали, — сказали в полиции Ярославской области.

Сегодня в Ярославле произошло другое ДТП. Легковушка сбила велосипедиста на перекрестке проспекта Машиностроителей и Сахарова. Известно, что на велосипеде ехал 70-летний мужчина. От удара легковушке разбило лобовое стекло.

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ДТПРыбинскЯрославская областьавария
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