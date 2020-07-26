«Двигатель вырван»: в Ярославской области насмерть разбился мотоциклист

Трагедия в Ярославской области — на дороге до Углича разбился мотоциклист. Картина жутковатая — на несколько метров раскиданы детали мотоцикла, тело лежит у обочины.

Очевидцы говорят, что было лобовое столкновение.

— Лобовое столкновение, там двигатель вырван у мотоцикла. Слов нет. Вечная память и самые глубокие соболезнования близким. Берегите себя, — написала Елена Дорофеева. — У меня шок был до самого дома, смерть ужасная. Он когда меня за Ярославлем обогнал, так чего-то не по себе стало — он ехал очень быстро, очень резко перестраивался. Я ещё подумала, что не к добру, поток машин большой сегодня, кто из леса, кто с дачи...

