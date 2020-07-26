Во дворе жилого дома ребенок на самокате угодил под машину: кто виноват? Три мнения

После нашумевшего ДТП во дворе дома, где ребенок на самокате чуть не угодил под машину, мнения ярославцев о том, кто же не прав в этой ситуации, разделились. Часть людей уверена, что мальчик нуждается в строгой беседе. Другие же считают, что в любом случае в такой ситуации всегда будет виноват только водитель. Публикуем мнения читателей.
Видео: чат жильцов ЖК «Белый город»
— Водитель его даже не задел, ехал он меньше 20 км в час, это видно. Нечего тут расследовать, — говорит Светлана Мундштукова.
— Ребенок, конечно, виноват. Однако удивила реакция водителя: к ребенку не подошёл даже, быстрее машину осматривать, а потом и вовсе в машину сел, видимо, чтобы уехать, — рассуждает Елена Дворникова.
— Такие большие дети и не знают самых минимальных правил, — удивляется Валентина Фомина.
— Это жилая зона, а не проезжая часть. Виноват всегда водитель, — уверен Александр Линник.
А вот у главы Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Дениса Харитонова иной взгляд на происшествие. Проблему он видит совсем в другом.
— Обратите внимание — это двор в Берлине (на фото ниже), — говорит Денис. — Движение по картинке справа налево только. Видите желтую решетку справа? Там запрещена парковка. Чтобы не загораживать обзор водителю и выходящему из подъезда. В нашем случае ребенок маленького роста просто не видел движущуюся машину, как и водитель не видел этого ребёнка. И вообще в том жилом комплексе можно и двор без машин делать. Конкретно в этом случае автомобиль цвета морской волны неправильно стоит, если у них одностороннее движение. Или обе машины у подъезда неправильно стоят, если двухстороннее.
Напомним, на днях во дворе одного из жилых комплексов произошло ДТП с участием маленького мальчика. Разогнавшись на своем «двухколесном коне», он вылетел прямо на дорогу, где неожиданно на него выехал автомобиль. Чудом ребенок остался жив, но получил травму.