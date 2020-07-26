Во дворе жилого дома ребенок на самокате угодил под машину: кто виноват? Три мнения

— Такие большие дети и не знают самых минимальных правил, — удивляется Валентина Фомина.



— Это жилая зона, а не проезжая часть. Виноват всегда водитель, — уверен Александр Линник.



А вот у главы Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Дениса Харитонова иной взгляд на происшествие. Проблему он видит совсем в другом.

— Обратите внимание — это двор в Берлине (на фото ниже), — говорит Денис. — Движение по картинке справа налево только. Видите желтую решетку справа? Там запрещена парковка. Чтобы не загораживать обзор водителю и выходящему из подъезда. В нашем случае ребенок маленького роста просто не видел движущуюся машину, как и водитель не видел этого ребёнка. И вообще в том жилом комплексе можно и двор без машин делать. Конкретно в этом случае автомобиль цвета морской волны неправильно стоит, если у них одностороннее движение. Или обе машины у подъезда неправильно стоят, если двухстороннее.