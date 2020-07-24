Школьницы попали в больницу: под Ярославлем в ДТП пострадали три человека

Вчера в Угличском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек. На дороге Сергиев Посад — Череповец столкнулись два автомобиля — «Шкода» и «Мерседес» с полуприцепом. После удара «Мерседес» отбросило к обочине, где он налетел еще на одну машину — припаркованную «Ауди».



— В результате столкновения с травмами госпитализировали двух 17-летних пассажирок и 44-летнюю женщину-водителя, все они находились в момент ДТП в «Шкоде», — рассказали в пресс-служба УМВД России по Ярославской области. — Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении. 36-летний водитель «Мерседеса» не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.