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Школьницы попали в больницу: под Ярославлем в ДТП пострадали три человека

В полиции рассказали подробности произошедшего

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После столкновения «Шкоду» вряд ли удастся восстановить

После столкновения «Шкоду» вряд ли удастся восстановить

Вчера в Угличском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек. На дороге Сергиев Посад — Череповец столкнулись два автомобиля — «Шкода» и «Мерседес» с полуприцепом. После удара «Мерседес» отбросило к обочине, где он налетел еще на одну машину — припаркованную «Ауди».

— В результате столкновения с травмами госпитализировали двух 17-летних пассажирок и 44-летнюю женщину-водителя, все они находились в момент ДТП в «Шкоде», — рассказали в пресс-служба УМВД России по Ярославской области. — Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении. 36-летний водитель «Мерседеса» не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее произошла еще одна страшная авария. На трассе М-8 столкнулись «Мазда» и ВАЗ. В результате ДТП водитель «Лады» впал в кому, а его жена пытается найти свидетелей происшествия, чтобы восстановить справедливость.

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ДТПпроисшесвтие
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