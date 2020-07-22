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В лесополосе под Ярославлем нашли мёртвым пропавшего Сергея Волкова. Первые подробности

Мужчину искали пять дней

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Мужчину нашли на опушке 

В Заволжском районе Ярославля утром 22 июля на опушке лесополосы прохожие нашли тело мужчины. Позже выяснилось, что это 36-летний Сергей Волков, которого волонтеры и полиция искали пять дней, с 17 июля. Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщали, что мужчина ушел с работы, после чего его никто не видел.

— На теле не было признаков насильственной смерти. Сейчас оно отправлено на экспертизу, — прокомментировали в Следственном комитете Ярославской области.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего!

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Ярославльпогиб человекСергей Волков
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