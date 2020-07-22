В лесополосе под Ярославлем нашли мёртвым пропавшего Сергея Волкова. Первые подробности

В Заволжском районе Ярославля утром 22 июля на опушке лесополосы прохожие нашли тело мужчины. Позже выяснилось, что это 36-летний Сергей Волков, которого волонтеры и полиция искали пять дней, с 17 июля. Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщали, что мужчина ушел с работы, после чего его никто не видел.

— На теле не было признаков насильственной смерти. Сейчас оно отправлено на экспертизу, — прокомментировали в Следственном комитете Ярославской области.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего!