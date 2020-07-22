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«Дачники сами виноваты»: под Ярославлем после ливня затопило огороды

А в Рыбинском районе под водой оказалась целая деревня

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Под Ярославлем после дождей участки дачников оказались под водой

Под Ярославлем после дождей участки дачников оказались под водой

Вслед за самим Ярославлем, который несколько раз топили ливни и дожди, от ливней пострадали и дачники. В районе окружной дороги владельцы небольших участков и дачных домиков пожаловались, что вода убила их урожай. В соцсетях появилось видео, как на месте бывшего ухоженного огорода в садоводческом товариществе разлился целый пруд.

— Кто-то где-то сбросил воду, дачников затопило, воды местами по колено, урожай погиб, — написал автор видео в группе «Жесть.Ярославль». — Но зато к нам приплыли утки.

Сразу несколько участков СНТ «Локомотив» оказались залиты водой, причиной такого катаклизма местные называют безалаберность некоторых дачников, думающих только о себе.

— У каждого садоводство проходят канавы, они довольно глубокие и сделаны для того, чтобы вода с участков стекла в эти канавы, но нерадивые садоводы их просто заваливают, делая подъезд к своим дачам, и воде уходить просто некуда, хотя по периметру прокопаны канавы у всех садоводств, — рассказывает хозяйка одного из участков Юлия Налева.

Кроме того, от ливней пострадала целая деревня в Рыбинском районе. В группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» разместили видео с кадрами затопленных деревенских домов. Люди в комментариях жалеют хозяев частных домов, которые попали под потоп вместе со своими хозяйствами.

«Жесть.Ярославль» / Vk.com

— Труды людские жаль, все насмарку, — говорит Наталья Щегалева.

— Мне кажется, что если бы не жители, которые догадались пруд выкопать прямо у обочины дороги, — ничего бы не было. — предположил Алексей Смирнов.

Напомним, что проливные дожди не дают покоя жителям региона вот уже несколько недель. Буквально вчера Ярославль вновь затопило. Под воду ушла улица Большая Октябрьская. А пару недель назад та же участь постигла и центральную магистраль Ярославль — проспект Ленина.

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