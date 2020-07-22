«Дачники сами виноваты»: под Ярославлем после ливня затопило огороды

Вслед за самим Ярославлем, который несколько раз топили ливни и дожди, от ливней пострадали и дачники. В районе окружной дороги владельцы небольших участков и дачных домиков пожаловались, что вода убила их урожай. В соцсетях появилось видео, как на месте бывшего ухоженного огорода в садоводческом товариществе разлился целый пруд.

— Кто-то где-то сбросил воду, дачников затопило, воды местами по колено, урожай погиб, — написал автор видео в группе «Жесть.Ярославль». — Но зато к нам приплыли утки.

