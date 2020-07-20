На улице Победы в Ярославле столпились пожарные машины. Что случилось

В Ярославле днем 20 июля на улице Победы в районе Северохода столпились пожарные машины. Очевидцы не понимали, что происходит, ведь ни из одного из зданий не было видно дыма.
Мы обратились в МЧС и выяснили, что произошло на улице Победы.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
— В офисном здании по адресу Победы, 36 произошло задымление. Проблема уже устранена, — уточнили в пресс-службе МЧС.
Напомним, вчера в Ярославле горело здание Северного линейного управления МВД России на транспорте. Оно выгорело почти целиком. К счастью, почти все архивы удалось вынести.