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На улице Победы в Ярославле столпились пожарные машины. Что случилось

Первые подробности ЧП

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Ярославцев напугало количество пожарных машин

Ярославцев напугало количество пожарных машин

В Ярославле днем 20 июля на улице Победы в районе Северохода столпились пожарные машины. Очевидцы не понимали, что происходит, ведь ни из одного из зданий не было видно дыма.

Мы обратились в МЧС и выяснили, что произошло на улице Победы.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

— В офисном здании по адресу Победы, 36 произошло задымление. Проблема уже устранена, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Напомним, вчера в Ярославле горело здание Северного линейного управления МВД России на транспорте. Оно выгорело почти целиком. К счастью, почти все архивы удалось вынести.

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Ярославльпожар
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