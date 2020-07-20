На улице Победы в Ярославле столпились пожарные машины. Что случилось

В Ярославле днем 20 июля на улице Победы в районе Северохода столпились пожарные машины. Очевидцы не понимали, что происходит, ведь ни из одного из зданий не было видно дыма.



Мы обратились в МЧС и выяснили, что произошло на улице Победы.